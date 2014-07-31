Нафта дешевшає завдяки високому видобутку ОПЕК

Ціни на нафту знижуються за рахунок підвищення видобутку ОПЕК і слабкого попиту в США, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,23 до $106,28 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,63 до $99,64 за барель.

ОПЕК підвищила видобуток нафти в липні за рахунок Лівії. Запаси нафти в США знизилися на 3,7 мільйона барелів минулого тижня, а запаси бензину зросли в розпал сезону автоподорожей, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA). Експорт нафти з США в травні піднявся до максимального з квітня 1999 року рівня 288.000 барелів на добу, також за даними EIA.

Ціни на нафту знижуються після значного зростання, спричиненого нестабільністю в ряді регіонів Африки, Європи і Близького Сходу. У червні ціни на обидва еталони досягли багатомісячних піків.

"Протягом кількох останніх тижнів ринок готується ліквідувати націнку за ризик, пов'язаний з можливими перебоями в постачаннях з Іраку та Росії", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

"Тепер, коли ЄС і США вжили заходів для закриття деяким російським компаніям доступу до ринків капіталу, це може викликати скорочення експорту з Росії. Це, а також ситуація в секторі Газа, підтримає ціну Brent", - сказав аналітик Nomura в Гонконзі Гордон Кван.