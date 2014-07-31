Fitch знизив рейтинг ДТЕК

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») DTEK Holdings B.V. в національній валюті з рівня «B-» до «CCC» і підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «CCC», йдеться в повідомленні агентства.

«Це (зниження рейтингу - УНІАН) зумовлено політичною і економічною нестабільністю і невизначеністю, що, ймовірно, негативно позначиться на кредитоспроможність компанії, а також потенційним ризиком рефінансування і високим валютним ризиком у ДТЕК», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» бізнесмена Ріната Ахметова.

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.