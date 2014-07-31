Парламент знову провалив законопроект щодо реформування ГТС

Верховна Рада України підтримала зміни до бюджету та зміни до Податкового кодексу, але не підтримала законопроект, що стосується ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу народний депутат України Юрій Сиротюк (фракція ВО “Свобода”).

Він зазначив, що із законопроектів були зняті норми, які пропонував Кабінет міністрів України, щодо можливості відправляти у безстрокові відпустки держслужбовців.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР відбувається у закритому режимі.

На розгляд парламенту було винесено проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).