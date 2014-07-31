Еттінгер: Євросоюз може багато днів жити без імпорту газу

"Росіяни і самі зацікавлені в поставках газу в Євросоюз. Вони щодня потребують надходжень до їхнього держбюджету", - заявив єврокомісар в ефірі німецького телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

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Також Гюнтер Еттінгер зазначив, що Росія інвестувала мільярди в газопроводи, які повинні окупатися. "Думаю залежність є взаємною, і тому щоденного газового контракту будуть дотримуватися", - додав політик.

Крім того, за його словами, Євросоюз підготував стратегію, за допомогою якої зможе утвердити себе в енергетичній сфері в короткій та середньостроковій перспективі, "байдуже, що робить Росія".

За словами єврокомісара, крім поставок газу з Росії, ЄС має альтернативні джерела постачання, наприклад, із Норвегії, Алжиру. Також є можливість постачати скраплений газ морським шляхом. Крім того, європейські сховища газу добре наповнені, підкреслив Гюнтер Еттінгер. "Ми можемо багато днів жити без імпорту газу", - додав політик.