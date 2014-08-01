Росія досі не підтвердила Євросоюзу дату зустрічі з газових питань

Російська сторона до цього часу так і не надала підтвердження дати наступної зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Гюнтером Еттінгером для вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою.

Як повідомив власному кореспонденту агентства УНІАН представник віце-президента ЄК, 7 липня у телефонній розмові Еттінгер запропонував, а міністр енергетики Росії Олександр Новак погодився запланувати двосторонню зустріч з метою подальшого обговорення питань, пов'язаних з енергетичною безпекою.

Читайте також«Нафтогаз»: до зими є шанси лише на проміжне рішення суду щодо спору з «Газпромом»„Європейська комісія запропонувала в якості можливої дати наступної двосторонньої зустрічі Еттінгера та Новака 29 серпня в Москві Комісія чекає підтвердження дати російською стороною”, - констатувала вона.

Представник віце-президента нагадала, що мета таких двосторонніх зустрічей - прокласти шлях черговому раунду тристоронніх консультацій між ЄС, Росією та Україною.