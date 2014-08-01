Росія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - Fitch

Економічні санкції США та Європейського Союзу на експорт до Росії технологій для нафтогазової галузі можуть ускладнити підтримку рівня видобутку на зрілих родовищах у Західному Сибіру, що вичерпуються, говориться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch.

«Це пояснюється тим, що методи підвищення нафтовіддачі пластів, які використовуються на таких родовищах, аналогічні технологіям для видобутку сланцевої нафти, а ця галузь є однією з основних цілей санкцій», - йдеться в повідомленні.

Також Fitch відзначає, що в середньостроковій перспективі такі заходи також, ймовірно, приведуть до відкладання низки більш масштабних російських проектів, зокрема на арктичному шельфі.

«Якщо санкції збережуться впродовж дуже тривалого часу, це може негативно позначитися навіть на економічній доцільності цих проектів, якщо Росія не зможе знайти альтернативні джерела технологій або розробити власні», - говориться в повідомленні агентства.

Разом з тим наголошується, що вплив санкцій значною мірою залежатиме від їх конкретних формулювань і застосування.

Заява ЄС від 29 липня стосується експорту нафтогазового обладнання в Росію, для якого тепер буде вимагатися попереднє схвалення, і в поставках буде відмовлено, якщо продукція призначена для глибоководного буріння, видобутку на арктичному шельфі або видобутку сланцевої нафти. США ввели аналогічні санкції. «Вплив таких кроків на зрілі родовища в Західному Сибіру, як наслідок, буде залежати від того, чи підпадуть вони під визначення «сланцевої нафти» і скільки часу йтиме на процес одержання дозволів на постачання обладнання», - зазначає Fitch.

У міру виснаження родовищ у Західному Сибіру та інших зрілих родовищ,великі російські нафтогазові компанії переходять на розробку більш складних пластів родовищ. Наприклад, «Газпромнефть», дочірня компанія «Газпрому», розробляє все більше родовищ із горизонтальним бурінням сволів, на які припадає 42% від усіх пробурених свердловин у 2013 р., а видобуток методом багатозонного гідророзриву пласта використовувався на 57% високотехнологічних свердловин, пробурених у 2013

Таким чином, санкції, через які російським компаніям буде складніше одержати доступ до останніх технологій, можуть негативно позначитися на їх здатності успішно розробляти важкодобувані запаси, фактично зменшуючи економічно рентабельний термін розробки зрілих родовищ.

«При цьому родовища нетрадиційної «сланцевої» нафти і родовища в Арктиці мають значний потенціал. З урахуванням цього великі російські нафтові компанії поставили перед собою амбітні, довгострокові завдання на період до 2020 р. і далі», - йдеться в повідомленні агентства.

Російські компанії мають обмежений досвід роботи з нетрадиційними родовищами, які вимагають спеціального обладнання і знання технологій, і все більше покладаються на спільні підприємства із західними компаніями для одержання технологій та обладнання.

Серед компаній, що беруть участь у спільних підприємствах, міжнародні Exxon Mobil, Royal Dutch Shell і BP, нафтосервісні компанії Schlumberger, Halliburton і Baker Hughes, а також російські компанії «Роснефть», «Газпром нефть» і, меншою мірою, «Лукойл», «НОВАТЭК» і «Татнефть».

«Ми вважаємо, що нові санкції та потенціал подальших заходів знизять готовність західних компаній брати участь у нових проектах», - наголошується в повідомленні агентства Fitch.

Читайте такожПід санкції Євросоюзу потрапили п'ять найбільших російських банківЯк повідомляв УНІАН, Європейський Союз прийняв рішення про введення третьої економічної фази санкцій проти Росії, які почнуть діяти з п'ятниці, 1 серпня. Санкції передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, введення ембарго на торгівлю зброєю, введення експортних обмежень на товари подвійного використання та обмеження доступу Росії до технологій в нафтовому секторі. Також ЄС увів санкції стосовно кількох фізичних осіб.

США 29 липня ввели нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Крім того, 29 липня про введення нових санкцій проти РФ оголосила Канада.