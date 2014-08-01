Україна в липні скоротила імпорт газу з Угорщини в 2 рази

Україна в липні 2014 року скоротила імпорт природного газу з Угорщини порівняно з попереднім місяцем удвічі - до 101,2 млн. кубометрів з 210,7 млн кубометрів.

Про це свідчать дані оператора угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з даними FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в липні скоротився порівняно з попереднім місяцем до 3,3 млн з 7 млн кубометрів.

Добові обсяги поставок газу з Угорщини вже протягом трьох місяців не досягають максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, падіння обсягів реверсу газу з Європейського Союзу в Україні є тимчасовим і не спричинить критичних наслідків.

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Російський «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Разом з тим, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

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Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії і заяви «Газпрому».