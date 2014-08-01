У Луганську частково відновлено подачу електроенергії

Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради.

Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи пошкодженої в результаті обстрілу міста лінії, яка живить Луганськ з боку Краснодона.

"Працівники служб роблять все можливе, щоб відновити подачу електроенергії, перш за все, забезпечують об'єкти соціальної сфери, лікувальні установи, насосні станції, аварійно-рятувальні служби і невелику частину абонентів у житловому секторі. Також у районах, де з'явилася електроенергія, ведуться роботи з відновлення водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Водночас велика частина території обласного центру, як і раніше, залишається знеструмленою, відсутня вода, є перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганську в результаті артилерійсько-мінометного обстрілу було повністю зруйновано Кіровську електричну підстанцію і серйозно пошкоджено високовольтні лінії електропередач.