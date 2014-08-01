Україна в липні збільшила імпорт газу через Польщу на 6%

Українська національна нафтогазова компанія "Нафтогаз України" минулого місяця прокачала через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading близько 110,5 млн. кубометрів газу, що на 6,3% більше, ніж на місяць раніше.

Про це свідчать оперативні дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

У липні середньодобові поставки складали близько 3,8 млн. кубометрів газу при максимальних 3,9 млн. кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Україна імпортувала через Польщу 104 млн. кубометрів газу після 117 млн. кубометрів у травні.

Український "Нафтогаз" відновив закупівлю газу через польську газотранспортну систему з половини квітня поточного року після того, як Росія підвищила ціну на своє паливо майже вдвічі - до 485 дол. за тисячу кубометрів.

Технічні можливості польської ГТС дозволяють максимально прокачувати за добу до України 4 млн. кубометрів газу.