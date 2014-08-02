У Донецькій області без електроенергії залишаються 49 населених пунктів

У Донецькій області внаслідок бойових дій без електроенергії залишаються жителі 49 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, знеструмлені села: Зорька, Кожевня, Дубрівка, Зрудне, Маринівка, Саурівка, Тарани, Латишево, Степанівка, Дмитрівка, Чавунець репинка, Пересип, Передереєво, Велика Шишівка, Тернове, Водяне, Шапошники, селища Первомайський, Піски, Спартак.

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У ДТЕК також повідомили, що сьогодні в результаті бойових дій в Донецьку о 15.32 було пошкоджено підстанцію 220 кВ ” ХБК (Петрівський район) та знеструмлено мікрорайони Широкий, Рутченково, Текстильщиць, Мирний в Кіровському районі Донецька та мікрорайон Блакитний в Ленінському районі.

Також внаслідок бойових дій знеструмлено підстанцію Старомихайлівка, від якої беруть електроенергію понад 5 тис. людей та частину Ленінського району Донецька.

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У місті продовжують перебувати без електропостачання житлові будинки і шахта «Жовтневий рудник» у Куйбишевському районі Донецька, мешканці 3-х дев`ятиповерхових будинків, 4-х п`ятиповерхових будинків, 4,5 тисячі будинків приватного сектора в мікрорайонах Жовтневий, Привокзальний, Веселе Куйбишевського району.