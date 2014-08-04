Ціна нафти Brent стала зростати після обвалу до чотиримісячного мінімуму

На світових торгах у понеділок, 4 серпня, ціна нафти марки Brent перевищила $105 за барель, піднявшись з чотиримісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent зросли на 28 центів - до $105,12 за барель після того, як впали в п'ятницю до $104,84 за барель, мінімального рівня закриття з 2 квітня.

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Прогнози про надлишок нафти на африканських і європейських ринках обрушили Brent на 3,3 відсотка минулого тижня, незважаючи на геополітичну напругу в Іраку, Лівії та Україні.

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Знижувальний тиск на нафту, ймовірно, продовжиться, вважають аналітики. На їхню думку, Brent буде торгуватися в трохи більш низькому діапазоні протягом більшої частини третього кварталу, якщо не буде ескалації геополітичних конфліктів.