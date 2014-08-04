«Укртрансгаз» візьме у «Альфа-Банку» кредит на $25 млн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, візьме у «Альфа-Банку» кредит у розмірі 24,9 млн дол. для поповнення оборотних коштів.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Читайте також«Нафтогаз» заплатить «Укртрансгазу» майже 7 млрд гривень за транзит російського газуЗгідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредит строком на 1 рік.

Кінцевий термін підписання кредитного договору - 28 серпня 2014 року.

Читайте також«Укртрансгаз» очолив один з топ-менеджерів «Нафтогазу»Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у січні-червні 2014 року скоротив чистий прибуток у порівнянні з січнем-червнем 2013 року в 10 разів - до 0,102 млрд грн з 1,079 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».