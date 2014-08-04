Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 14,968 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах із 26 липня по 2 серпня збільшилися на 0,9% - до 14,968 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З моменту припинення поставок російського газу до України його запаси збільшилися на 1,5 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, на сьогоднішній день добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може скласти близько 7 млрд кубометрів.

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Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до Україну є словацький.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.