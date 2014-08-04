Лукашенко запропонував Україні допомогу нафтопродуктами

Білорусь запропонувала допомогу Україні нафтопродуктами. Про це повідомляється на офіційному сайті президента РБ Олександра Лукашенка.

У повідомленні наголошується, що заява прозвучала в ході телефонної розмови Лукашенка з президентом України Петром Порошенком.

Читайте такожПорошенко попросив Лукашенка сприяти проведенню переговорів з терористамиЛукашенко підкреслив, що "Білорусь розуміє гостроту цього питання з урахуванням збиральної кампанії, і тому, незважаючи на внутрішні потреби, надаватиме допомогу Україні у забезпеченні її економіки нафтопродуктами".

Глави держав обговорили також торговельні відносини між країнами, інші актуальні питання двостороннього співробітництва, а також взаємодію в рамках Митного союзу.

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