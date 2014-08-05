ЄС не терпітиме спроб Росії завадити реверсу газу до України - Еттінгер

Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер прагне забезпечити стабільне газопостачання для України через відновлення російсько-українських газових перегорів. Водночас він наголосив, що Євросоюз не терпітиме спроб Росії завадити налагодженню реверсних постачань газу з країн ЄС до України, повідомляє у вівторок, 5 серпня, DW з посиланням на інтерв'ю політика в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такожПорошенко розповів до яких компромісів готовий з РосієюОчікується, що Еттінґер наприкінці серпня вирушить до Москви, де відбудуться переговори з російським міністром енергетики Олександром Новаком та главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

За даними РІА "Новости", Міненерго РФ погодило пропозицію Єврокомісії про проведення 29 серпня в Москві "газової" двосторонньої зустрічі віце-президента ЄК Гюнтера Еттінгера і голови Міненерго РФ Олександра Новака.

Читайте також«Нафтогаз»: до зими є шанси лише на проміжне рішення суду щодо спору з «Газпромом»Еттінґер підкреслив, що обидві країни мають домовитися про хоча б тимчасові ціни, поки не врегульовані претензії сторін у суді.

Нагадаємо, у червні Росія перекрила газопостачання в Україну. Сторони подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - через несправедливу ціну, Росія - з приводу тільки їй одній зрозумілого боргу Києва.

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