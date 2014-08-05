Російський «Лукойл» продає свої АЗС у Чехії, Словаччині й Угорщині
09:28, 05 серпня 2014Енергетика
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Компанія продає мережу з 75 автомобільних заправних станцій в Угорщині, 44 в Чехії та 19 у Словаччині.
Угоди будуть закриті до кінця року / Фото УНІАН
ЛУКОЙЛ підписав угоду з угорськими MOL і Norm Benzinkut про продаж мережі АЗС у Чехії, Словаччині й Угорщині.
Про це йдеться в повідомленні російської компанії, передає ИТАР-ТАСС.
За угодою Slovnaft Ceska Republica Spol. S.R.O. (дочірня компанія MOL) купить у ЛУКОЙЛа мережу з 44 газозаправних станцій, розташованих на території Чехії.
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Norm Benzinkut Kft придбає мережу з 75 автомобільних заправних станцій ЛУКОЙЛа в Угорщині та 19 АЗС у Словаччині.
Як очікується, обидві угоди будуть закриті до кінця 2014 року.
Рішення про продаж активів було прийнято в рамках зусиль з оптимізації нафтопродуктового бізнесу ЛУКОЙЛа, повідомляє компанія.
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