Російський «Лукойл» продає свої АЗС у Чехії, Словаччині й Угорщині

ЛУКОЙЛ підписав угоду з угорськими MOL і Norm Benzinkut про продаж мережі АЗС у Чехії, Словаччині й Угорщині.

Про це йдеться в повідомленні російської компанії, передає ИТАР-ТАСС.

За угодою Slovnaft Ceska Republica Spol. S.R.O. (дочірня компанія MOL) купить у ЛУКОЙЛа мережу з 44 газозаправних станцій, розташованих на території Чехії.

Читайте такожУряд Японії схвалив введення нових санкцій проти Росії

Norm Benzinkut Kft придбає мережу з 75 автомобільних заправних станцій ЛУКОЙЛа в Угорщині та 19 АЗС у Словаччині.

Як очікується, обидві угоди будуть закриті до кінця 2014 року.

Рішення про продаж активів було прийнято в рамках зусиль з оптимізації нафтопродуктового бізнесу ЛУКОЙЛа, повідомляє компанія.