Нафта дорожчає на тлі ситуації на Близькому Сході, у Північній Африці та Україні

На світових торгах у вівторок, 5 серпня, ціни на нафту продовжують зростати, незважаючи на потужні запаси сировини на ринку, передає Reuters.

Так, ціна на Brent вже зросла на 6 центів - до $105,47 після зростання на 57 центів в понеділок. Ціна на нафту американської марки WTI піднялася на 4 центи - до $98,33.

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Пізніше у вівторок очікуються дані про замовлення на промислові товари в США, роздрібні продажі і PMI в єврозоні, які нададуть певний тиск на ринок.