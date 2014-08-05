У Росії погодилися на "газову" зустріч з Єврокомісією 29 серпня в Москві

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер зустрінеться з міністром енергетики Росії Олександром Новаком у Москві 29 серпня, щоб продовжити пошук у вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою та для проведення подальшої тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Росія-ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в офісі Еттінгера.

„Європейська комісія запропонувала 29 серпня як можливу дату для наступної двосторонньої зустрічі між віце-президентом ЄК Еттінгером та російським міністром з питань енергетики Новаком. Російська сторона підтвердила цю дату”, - зазначили в ЄК.

В офісі Еттінгера нагадали, що 24 липня він зустрівся з українським міністром енергетики Юрієм Проданом, щоб обговорити питання стосовно безпеки поставок газу. „Центральну роль в обговоренні зайняв реверс газу з країн-членів ЄС в Україну. Віце-президент Еттінгер запропонував свою підтримку з метою вивчення можливості посилити такі поставки з держав-членів та зацікавлених компаній для того, щоб українські газові сховища були заповнені в достатньому обсязі напередодні зими”, - наголосили в ЄК.

Станом на сьогодні Україна отримує газ з Польщі та Угорщини. Реверс з Польщі, починаючи з квітня, був стабільним (близько 4 млн куб. м. на добу). Реверсні постачання з Угорщини розпочалися з кінця травня і коливаються в діапазоні 5-10 млн куб. м. на добу.

Щодо постачання газу із Словаччини, то відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Eustream та Укртрансгаз 28 квітня 2014 року, Eustream продовжує будівельні роботи на трубопроводі Вожани (Vojany), який має бути готовий до 1 вересня 2014. Пускові випробування заплановані на кінець серпня.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачань газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачань російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.