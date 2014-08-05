«Укртрансгаз» готовий приймати заявки приватних компаній на імпорт газу з Угорщини

Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» готовий приймати заявки приватних українських енергокомпаній на імпорт природного газу за угорським маршрутом, максимальних поставок за яким державний «Нафтогаз» не може досягти з травня поточного року.

«Звернення повинні містити дані відповідно до вимог доступу до Єдиної газотранспортної системи», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в липні 2014 року скоротила імпорт природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім місяцем удвічі - до 101,2 млн кубометрів з 210,7 млн кубометрів.

Згідно з даними угорська FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в липні скоротився порівняно з попереднім місяцем до 3,3 млн до 7 млн кубометрів.

Добові обсяги поставок газу з Угорщини вже протягом трьох місяців не досягають максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Російський «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Водночас Україна продовжує розробляти реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький, який повинен запрацювати з вересня 2014 року.