«Укртрансгаз» готовий приймати заявки приватних компаній на імпорт газу з Угорщини
Звернення повинні містити дані відповідно до вимог доступу до Єдиної газотранспортної системи.
Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» готовий приймати заявки приватних українських енергокомпаній на імпорт природного газу за угорським маршрутом, максимальних поставок за яким державний «Нафтогаз» не може досягти з травня поточного року.
«Звернення повинні містити дані відповідно до вимог доступу до Єдиної газотранспортної системи», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».
Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в липні 2014 року скоротила імпорт природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім місяцем удвічі - до 101,2 млн кубометрів з 210,7 млн кубометрів.
Згідно з даними угорська FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в липні скоротився порівняно з попереднім місяцем до 3,3 млн до 7 млн кубометрів.
Добові обсяги поставок газу з Угорщини вже протягом трьох місяців не досягають максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.
Російський «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Водночас Україна продовжує розробляти реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький, який повинен запрацювати з вересня 2014 року.