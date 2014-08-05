Проект "Південний потік" у Болгарії заморозять до рішення Європейської комісії. Про це президент повідомив у вівторок, говорячи про завдання, які стоять перед технічним урядом країни на найближчі два місяці, пише ИТАР-ТАСС.

"Підтримую проект будівництва газопроводу за європейськими правилами. Однак до рішення Європейської комісії "Південний потік" в Болгарії буде заморожений", - заявив глава держави.

На початку червня 2014 року після візиту в Болгарію американських конгресменів уряд країни заморозив реалізацію проекту "Південний потік". Тоді на зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Пламеном Орешарськи сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що в проекті "Південний потік" має бути менше російського участі.

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Єврокомісія 2 червня оголосила про намір призупинити реалізацію проекту "Південний потік" у країнах ЄС, насамперед - в Болгарії. Як повідомляла офіційний представник єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера - Сабіна Бергер, Єврокомісія навела два "юридичних обґрунтування такого кроку. За її словами, у Єврокомісії є претензії на предмет відповідності цього проекту нормам "третього енергопакету" ЄС.

Крім того, Брюссель запідозрив Болгарію в "порушенні європейських правил проведення тендерів на будівництво інфраструктурних проектів" та надання "привілейованих можливостей російським і болгарським компаніям".

Як повідомляв УНІАН, Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" з першим зварним швом.

"Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися", - відзначає видання і викладає фотографії, як було до і що стало після демонтажу труб.