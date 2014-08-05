Україна може ратифікувати угоду з Європейською організацією ядерних досліджень

У Верховній Раді сьогодні, 5 серпня, зареєстровано проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

На сайті повідомляється, що ініціатором законопроекту є Президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2013 року у Женеві тодішній віце-прем'єр України Костянтин Грищенко і директор Європейської організації ядерних досліджень Рольф Хойєр підписали документ про прийняття України до числа асоційованих членів організації. Україна стала першою серед країн Східної Європи, хто підписав цю угоду.

Підписання угоди дозволить Україні одержувати замовлення від ЦЕРН на виготовлення високотехнологічного устаткування. Українські учені дістануть додаткові можливості для фундаментальних досліджень з використанням найбільш сучасного устаткування, яке існує сьогодні у світі. Статус асоційованого члена дозволить українським науково-дослідним установам і підприємствам брати участь у тендерах ЦЕРН і одержувати замовлення для різних проектів у сфері сучасної прикладної фізики, брати участь у створенні нових матеріалів, а також розвивати дослідження у сфері ядерної медицини і технологій, нанотехнологій, інформаційних технологій і матеріалознавства тощо.

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Довідка УНІАН. CERN (ЦЕРН, від фр. Conseil Europien pour la Recherche Nucliaire, Європейська рада з ядерних досліджень) - провідна міжурядова організація, міжнародний дослідницький центр європейського співтовариства, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Розташована у передмісті Женеви, на кордоні Швейцарії і Франції. Офіційним днем народження ЦЕРН вважається 29 вересня 1954 року, коли 12 країн ратифікували угоду про її заснування.

Співпраця України і ЦЕРН здійснюється з 1993 року відповідно до положень угоди про подальший розвиток наукової і технічної співпраці у сфері фізики високих енергій від 2 квітня 1993 року (без отримання Україною членства або іншого юридичного статусу в цій організації).

На виконання розпорядження Кабінету міністрів від 21 лютого 2011 року № 151 була підписана спільна декларація Кабінету міністрів і ЦЕРН про науково-технічну співпрацю, в якій висловлено намір уряду України приєднатися до ЦЕРН зі статусом асоційованого члена. Офіційну заявку на проходження процедури відповідності критеріям асоційованого члена ЦЕРН Україна подала на розгляд Ради ЦЕРН наприкінці 2011 року.