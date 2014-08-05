Україна і Японія підписали меморандум про енергетичне співробітництво

Україна і Японія підписали меморандум про співробітництво у сфері енергетики, що передбачає реалізацію спільного проекту з модернізації вітчизняних теплових електростанцій з використанням японського устаткування і підвищення їхньої енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання меморандуму відбулося у вівторок у ході українсько-японського бізнес-форуму в Києві.

«Відповідаючи на запити України, ми надаватимемо підтримку з підвищення ефективності з використанням найсучасніших технологій. Якщо все устаткування всіх вугільних станцій України буде замінено на високоефективне японське устаткування, то, за розрахунками, це дозволить скоротити імпорт газу приблизно на 10%», - сказав у ході підписання меморандуму міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Тошиміцу Мотегі.

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За його словами, частка вугільних електростанцій у загальному виробництві електроенергії в Україні становить близько 40%, проте продуктивність цих станцій низька через застаріле устаткування, яке експлуатується, у середньому, вже 47 років.

У свою чергу, присутній на форумі міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що устаткування, що працює на вітчизняних ТЕС, зношене на 70%, тому окремим питанням для України є будівництво нових енергоблоків.

При цьому, зазначив міністр, наша країна має потенціал для організації виробництва необхідного устаткування за участі японських фахівців.

«Україна має потенціал для виробництва того котельного устаткування, яке сьогодні виробляє Японія. Ми б хотіли з вашою допомогою задіяти цей потенціал», - сказав Продан, звертаючись до японського міністра.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, теплові електростанції України за січень-червень 2014 року наростили генерацію електроенергії на 2% - до 45,2 млрд кВт/год.

Український уряд оголосив про перехід на режим жорсткої економії енергоресурсів у зв'язку з черговим газовим протистоянням з Росією. Підвищення енергоефективності національної економіки було визнане одним із стратегічних пріоритетів держави, а Верховна Рада у липні ухвалила закон про особливий період у паливно-енергетичному комплексі, при якому безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль над їх діяльністю забезпечує Міністерство оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.