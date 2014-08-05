Приватні енергокомпанії перешкоджають зниженню споживання енергоресурсів в Україні - експерти

Приватні енергогенеруючі компанії, підприємства теплокомуненерго, обленерго і облгази перешкоджають реалізації проектів щодо зниження споживання енергоресурсів в Україні, оскільки це може значно знизити їхні доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олег Козачук.

«Зараз у цьому напрямку реформа не проходить, бо якщо ми почнемо удвічі менше споживати енергії, то удвічі менше почне заробляти приватна генерація, приватні обленерго, приватні облгази, теплокомуненерго», - сказав Козачук.

«Вони не зацікавлені, щоб уся Україна споживала менше енергоресурсів. І відповідно, жоден законопроект, покликаний зменшити їх споживання, не проходить», - додав експерт.

За його словами, разом з підвищенням тарифів на енергоресурси для населення уряду потрібно було вжити заходів з впровадження повного обліку використання цих ресурсів на конкретний будинок, що дало б змогу мешканцям контролювати якість послуг приватних компаній.

«Підвищення тарифів веде до збагачення постачальників, передавальних компаній, але ніяк не позначається на українцях», - наголосив Козачук.

З його думкою погодився присутній на прес-конференції експерт Energy Cities Святослав Павлюк, який повідомив, що активній реалізації енергоефективних проектів у житловому секторі заважає субсидування підприємств теплокомуненерго, які отримують значні кошти завдяки тому, що держава компенсує їм різницю вартості виробництва теплової енергії для населення.

Крім того, він повідомив про необхідність 100% обліку використання природного газу населенням, оскільки без лічильників ціни на газ для українців можуть відрізнятися в 3,5 разу залежно від регіону проживання, а приватні компанії отримують від цього вигоду. «Тільки 100% облік може припинити маніпулювання, які продавці і транспортувальники енергоресурсів здійснюють через різницю цих цін», - наголосив Павлюк.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставки газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії.

В таких умовах уряд прийняв рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період.

Довідка УНІАН. Найбільшим приватним енергохолдингом України є компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія веде діяльність з видобутку вугілля, виробництва електроенергії та її реалізації.

Близько 70% облгазів України, за даними ЗМІ, контролюються структурами бізнесмена Дмитра Фірташа, якого поміщено угорським судом під домашній арешт на прохання ФБР.