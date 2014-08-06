Ціна нафти Brent піднялася з 9-місячного мінімуму на статданих зі США

На світових торгах в середу, 6 серпня, ціна нафти сорту Brent наблизилася до позначки $105 за барель, піднявшись з дев'ятимісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії, після того, як стало відомо про серйозне зниження запасів нафти в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent вже подорожчали на 24 центи до $104,85 за барель, опустившись у вівторок до мінімуму з 7 листопада минулого року.

Читайте такожРосія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - FitchФ'ючерси на американську легку нафту U.S. додали 11 центів - до $97,49 за барель, після того, як впали до $97 у вівторок, найнижчого значення з початку лютого.

Читайте такожЄС призупинив нафтові санкції проти Ірану до 24 листопадаЗапаси нафти в США скоротилися на 5,5 мільйона барелів до 363,9 мільйона барелів на тижні, що завершився 1 серпня, повідомив Американський інститут нафти у вівторок. Аналітики очікували зниження на 1,7 мільйона барелів.