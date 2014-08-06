Рівненська АЕС підключила до енергомережі блок №4 після ремонту

Рівненська атомна електростанція підключила до енергомережі блок № 4, що знаходився з 1 червня 201 4 року в ремонті, йдеться в повідомленні прес-служби НАЕК «Енергоатом».

Блок підключено до мережі 6 серпня о 8:21.

«На даний час триває навантаження енергоблоку», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час ремонту, окрім перевантаження ядерного палива, виконано капітальний ремонт реактора, турбогенератора, компенсатора тиску, капітальний і середній ремонти парогенераторів, капітальний і поточний ремонти головних циркуляційних насосів, а також низку надрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки.

Станом на 10:30 6 серпня у роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1 830 МВт.

«Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків і персоналу немає. Планується зупинка енергоблоку №1 для проведення поточного ремонту», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРівненська АЕС схвалила вітчизняну систему огляду корпусу реактора

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.