Окупанти не знають, що робити з електрогалуззю Криму

Окупанти Криму не знають, що робити з електроенергетичною галуззю півострова, пишуть "Новини Криму".

Застосування закону про примусовий викуп анексованим Росією Кримом магістральних ліній електропередач не вирішить проблему з оплатою послуг підприємства «Кримська електроенергетична система» (КЕС). Таку думку нелегітимний міністр палива та енергетики АРК Сергій Єгоров висловив в ході селекторної наради з представниками підрозділів магістральних мереж півострова.

Читайте такожПутін збере в Криму всю Держдуми - ЗМІЗа його словами, на рівні віце-прем'єра РФ Дмитра Козака і міністра палива і енергетики РФ Олександра Новака обговорюються кілька варіантів подальшого функціонування магістральних ЛЕП 220-330 кВ, які зараз знаходяться на балансі НАЕК «Укренерго». Варіант націоналізації, на думку Єгорова, не може бути застосованим до СЕС, оскільки це може призвести до міжнародного конфлікту і відключення подачі електроенергії з території України.

Читайте такожРосія створює штучний дефіцит продуктів в Криму - фіскальна служба«Це ви повинні чітко розуміти - ніякої націоналізації, як було з «Чорноморнафтогазом» і іншими підприємствами, не буде», - підкреслив він.

Рішення створити кримську філію НАЕК «Укренерго» за прикладом «Крименерго» може прийняти тільки уряд України, вважає Єгоров. Реєстрація філії української держкомпанії за російським законодавством, на його думку, знаходиться поза зоною рішення нелегітимного уряду Криму. «Це питання геополітичне і пов'язано з відносинами на найвищому рівні», - підкреслив він.

Читайте такожПорошенко: Україна не відмовиться від Криму за будь-які грошіПередача магістральних мереж або їх примусовий викуп у власність Криму для передачі на баланс «Крименерго», на думку Єгорова, не є ефективним рішенням.

«Досвід уже показує, що дія закону про примусовий викуп дуже слабо прописана і питань виникає безліч, головне з яких - це ціна, за якою буде викуповуватися майно, - пояснив він. - Думаю, що це малоймовірний варіант розвитку подій».

Колектив із 1050 осіб, які працюють у підрозділах магістральних мереж півострова, не одержав заробітну плату за червень-липень. Роботи по ремонту і профілактиці ЛЕП до осінньо-зимового періоду заморожені.