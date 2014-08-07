Україна в липні скоротила імпорт газу з Європи на 18%

Україна в липні 2014 року скоротила імпорт природного газу з Європи на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 221 млн. куб. м, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Відповідно до повідомлення, порівняно з червнем цього року імпорт газу в липні скоротився на 29,8%.

Читайте також«Укртрансгаз» готовий приймати заявки приватних компаній на імпорт газу з Угорщини

Зокрема, в липні з Польщі було імпортовано 118 млн. куб. м газу, з Угорщини – 103 млн. куб. м.

За 7 місяців нинішнього року надходження імпортованого газу до України становили 14,7 млрд куб. м, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, повідомляється, що за 7 місяців споживання газу в Україні скоротилося на 15%.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачання газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачань російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.