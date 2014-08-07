«Надра України» не збирається виходити зі сланцевих проектів із Shell і Chevron

Національна акціонерна компанія «Надра України» не збирається виходити з проектів видобутку сланцевого газу на території Олеської та Юзівської площ, розробкою яких будуть займатися нафтогазові компанії Shell і Chevron.

«Український уряд, керуючись інтересами держави, й надалі зацікавлений у подальшій співпраці з іноземними інвесторами Shell і Chevron, як передбачено укладеними угодами», - зазначає НАК «Надра України», коментуючи поширені у ЗМІ повідомлення про рішення компанії відмовитися від участі в даних проектах.

«Надра України» володіє 90% компаній «Надра Юзівська» і «Надра Олеська», з якими й були укладені минулого року угоди з видобутку сланцевого газу на сході та заході України, - йдеться у повідомленні. - Ніяких рішень про відмову від участі у ТОВ «Надра Юзівська» і ТОВ «Надра Олеська» компанією не приймалося».

«Угоди про розподіл вуглеводнів - це великомасштабний проект, який має важливе значення для подальшого розвитку України», - наголошується в повідомленні НАК «Надра України».

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Довідка УНІАН. У січні 2013 року в Давосі було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Донецька, Харківська області). Договір укладено на 50 років.

У листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни.

Очікується, що реалізація проектів з компаніями Shell і Сhevron дозволить Україні до 2020 року вийти на повне самозабезпечення газом.