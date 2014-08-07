Уряд звільнив оголошеного в розшук екс-заступника голови «Нафтогазу»

Кабінет міністрів звільнив двох перших заступників глави НАК «Нафтогаз України» Ігоря Прокопіва і Валентина Франчука.

Відповідні рішення закріплено в урядових розпорядженнях від 6 серпня.

Згідно з документами, Прокопів був звільнений за власним бажанням, а Франчук у зв'язку з «відмовою у наданні допуску до державної таємниці».

Як раніше повідомляв УНІАН, Ігор Прокопів із липня 2014 року очолює оператора газотранспортної системи - держкомпанію «Укртрансгаз».

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Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук першого заступника голови "Нафтогаз України" Валентина Франчука, який зник з поля зору українських правоохоронців 30 квітня 2014 року.

Франчук підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст.191 ч.5 (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Валентин Франчук обіймав посаду заступника голови «Нафтогазу» з квітня 2013 року.