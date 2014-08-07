Україна готова купувати російський газ тільки на ринкових умовах

Україна, відключена «Газпром» із середини червня від поставок природного газу, готова купувати російське «блакитне паливо» за ринковими цінами, які формуються на європейських біржах.

Про це заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Уліда сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ми готові купувати газ. Нам не потрібно ніяких виняткових, ексклюзивних умов. Ми готові купувати газ на ринкових принципах», - сказав він.

Також Уліда уточнив, що прийнятна для України ціна на природний газ перебуває в межах від 300 до 350 дол. за тис. кубометрів, залежно від транспортування і місця, де ці обсяги купуються.

«На жаль, ті умови, які висуваються з боку Російської Федерації, вони не є ринковими. Там знову є прив'язка до якоїсь формули, знову є прив'язка до рішення російського уряду. Тобто знову може бути одностороння зміна ціни, як це було. Коли спочатку нам давали по 268 дол. за тис. кубометрів, потім без будь-яких причин сказали, що газ коштуватиме 500 дол.», - відзначив заступник міністра.

«Для того щоб не наступати на одні й ті самі граблі двічі, ми говоримо - звичайний європейський контракт, за яким Росія продає газ до Європи», - сказав він.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто за політичними мотивами. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною із пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.