Контракт з РФ на будівництво заводу з виробництва ядерного палива невигідний для України - експерт



Про це директор з питань інформації асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна сказала під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

«Росія так веде завжди переговори, що вона завжди відмовляється від первинних намірів. На жаль, маю констатувати, з нашого боку йдуть на поступки завжди. Контракти невигідні виходять. Наприклад, Китай, коли укладає з Росією контракт, він купує технології та потім вдосконалює їх, і продає як свій продукт. Наскільки я знаю, хоча це конфіденційна інформація, там (в контракті з Росією на будівництво заводу в Україні - УНІАН) йдеться про право користуватися технологією, а це зовсім інша історія», - сказала Кошарна.

Експерт також додала, що ціна будівництва заводу за його проектної потужності є завищеною.

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«За такі великі гроші, 462 млн дол 400 тонн урану, коли «Казатомпром» будує завод з Areva (французька компанія - УНІАН) 1220 тонн по урану і ціна там менше, звичайно, наш контракт невигідний був», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, акціонери спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол, збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

В січня 2014 року державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до закінчення терміну емісії внести 42 млн дол. до статутного капіталу СП. Підготовчі роботи на майданчику заводу призупинені.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Раніше планувалося ввести в експлуатацію першу чергу заводу в 2015 році.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені наступним чином: 50% + 1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - компанії «ТВЕЛ».