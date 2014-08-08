Підвищення енергоефективності житлових будинків дозволить Україні значно скоротити споживання енергоресурсів - експерт

Про це сказав виконавчий директор громадської ініціативи Альянс «Нова енергія України» Павло Качур під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

«У нас в будинках сьогодні нормативне споживання енергії становить 210 кВт/год на метр квадратний. Європа сьогодні має 60-70. Очевидно, що ми неефективно споживаємо, тому що у нас неефективні будинки», - сказав Качур.

За його словами, останні кілька років велика кількість коштів витрачається на субсидування підприємств теплокомуненерго, які отримують відшкодування різниць в тарифах, отримують кошти на модернізацію котлів, ремонт теплотрас, а на модернізацію житлових будинків витрачалися значно менші суми.

«Потрібно перестати фінансувати мережі, а всі кошти вкладати в будівлі. Там найбільша ефективність - в 3 рази», - підкреслив експерт.

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Крім того, він повідомив, що деякі підприємства теплокомуненерго зловживають монопольним становищем на ринку і не дозволяють іншим компаніям підключати до тепломереж ефективніші котли.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставки газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Європи.

В таких умовах уряд прийняв рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі для того, щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період.