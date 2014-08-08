Рішення США завдати авіаударів по бойовикам в Іраку підняли ціни на нафту

На світових торгах в п'ятницю, 8 серпня, ціни на нафту зросли більш ніж на $1, при цьому вартість нафти еталонної марки Brent наблизилася до $107 за барель після того, як США схвалили нанесення авіаударів по ісламістським бойовикам в Іраку, що викликало небезпеку зриву поставок з ключового експортера нафти, передає Reuters.

Так, вересневі ф'ючерси на Brent зросли на 96 центів до $106,40 за барель. Ціна на нафту американської марки WTI виросла на 65 центів до $97,99 за барель.

Зростанню цін також сприяли дані про стрибок експорту Китаю на 14,5% в липні в річному обчисленні, що майже вдвічі перевищило прогноз.

Президент Барак Обама заявив, що схвалив обмежене використання повітряних сил США для удару по ісламістських бойовиків на півночі Іраку з метою захисту американського персоналу, однак не має наміру втягуватися у війну.

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Бойовики перетнули північ Іраку в четвер, прямуючи до столиці курдського регіону і змушуючи десятки тисяч християн покинути свої будинки.