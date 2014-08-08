Кабмін затягує конфіскацію нафтопродуктів у заводу Курченка

Уряд України затягує процес конфіскації і подальшої реалізації 66 тис. тонн нафтопродуктів Одеського нафтопереробного заводу, який належить скандально відомому бізнесменові Сергію Курченку, який, уникаючи сплати податків, через свої структури ввозив паливо до країни за фіктивними документами, завдяки чому одержував незаконні доходи.

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Про це повідомила на прес-конференції урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Тетяна Чорновол, яка зазначила, що вже давно розроблено проект постанови, яка передбачає відкритий процес реалізації заарештованого майна Курченка.

«Ми працювали з МВС, народився текст постанови. Він навіть пройшов в уряд, але потім включилася шалена кампанія з дискредитації цієї постанови. Тому вона так і не була підписана», - сказала Чорновол.

За її словами, цією постановою пропонувалося передати 66 тис. тонн нафтопродуктів з Одеського НПЗ державному підприємству, а займатися цим процесом повинне було Міністерство енергетики і вугільної промисловості. Проте в уряді розкритикували документ і відправили його на доопрацювання. При цьому, як зазначила Чорновол, зараз ця постанова потрапила під «бюрократичне зволікання».

«Тому на даний момент не стоїть питання про реалізацію цього палива», - додала уповноважений з питань антикорупційної політики.

Вона наголосила, що це паливо необхідно терміново реалізувати, а виручені кошти від його продажу спрямувати на потреби української армії.

«Якщо ми й далі триматимемо його на заводі, яким керує менеджмент Курченка, то це паливо ніколи не піде на користь Україні», - резюмувала Чорновол.

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Як повідомляв УНІАН, у травні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка ВЕТЭК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн. тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук і правоохоронні органи вживають заходів для його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу ВЕТЭК медіаресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», «Одеського нафтопереробного заводу» і мережі автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Німеччині (170 об'єктів).

В ході розслідування слідчі заарештували особові рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.