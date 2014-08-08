Україна скоротила експорт електроенергії на 46%

Україна за січень-липень 2014 року у грошовому вираженні скоротила експорт електроенергії до країн ЄС і Білорусі на 46% - до 310,315 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Угорщини за 7 місяців поточного року скоротився порівняно з січнем-липнем 2013 року до 114,142 млн дол. з 276,028 млн дол., експорт до Білорусі скоротився до 100,329 млн дол. з 200,561 млн дол. Експорт до інших країн становив 68,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2013 році експортувала електроенергію до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 580,194 млн дол., у 2012 році - на 574,819 млн дол.

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Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.