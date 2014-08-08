Україна в якості санкцій проти РФ може зупинити транзит газу до Європи

Введення Україною санкцій проти країни-агресора Російської Федерації може торкнутися транзиту російського природного газу до Європи територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції в Києві.

«Я сказав про всі інструменти, які виписані в законі, у тому числі і можливість припинення будь-якого виду транзиту, як авіаперельотів, так і транзиту ресурсів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу, інакше, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набирає чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.

У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополістові компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує упродовж кількох років.