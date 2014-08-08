Кабмін готовий викупити заарештовані нафтопродукти компанії Курченка

Уряд України готовий на конкурсній основі викупляти арештовані нафтопродукти Одеського нафтопереробного заводу, що належить скандально відомому бізнесменові Сергієві Курченку, для поставок в зону АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції в Києві.

«Я звернувся до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і міністра палива та енергетики – публічний конкурс, і ми, як держава, готові викупити цю нафту. Нам треба заправляти танки, нам треба мати запас на зиму», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до складу холдингу Курченка ВЄТЕК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

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За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а мали поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від такої діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходи з його затримання.