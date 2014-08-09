ЗМІ: Австралія збирається припинити продаж урану Росії
09:01, 09 серпня 2014Енергетика
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Влада Австралії розглядають можливість застосування нових санкцій проти Росії.
Австралія розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ / obozrevatel.com
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал SBS.
Зокрема, як заявив австралійський міністр фінансів Матіас Корманн, уряд зараз розглядає нові санкції проти РФ, серед них - заборона на продаж урану.
"Ми розглядаємо, яких іще дій ми можемо розумно вжити в рамках посилення санкцій щодо Росії. Всі ці питання будуть частиною ґрунтовної і виваженої дискусії, перш ніж ми приймемо рішення", - заявив Корманн.
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Раніше про можливе припинення продажу урану заявляла міністр закордонних справ Джулі Бішоп.
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