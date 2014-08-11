В США створюють одну з найбільших у світі енергокомпаній вартістю $140 млрд

Велика американська енергетична корпорація Kinder Morgan, яка володіє нафто - і газопроводами в США і Канаді, об'єднає активи, що знаходяться під її контролем, в одну компанію. Про це заявив глава корпорації Річард Кіндер, передає ПРАЙМ.

"Це об'єднання стане найбільшою компанією у сфері енергетичної інфраструктури в Північній Америці і третєю за розміром серед енергетичних компаній", - підкреслюється у його заяві. За оцінками аналітиків, вартість нової структури, з урахуванням всіх її боргових зобов'язань і активів партнерів, складе близько 140 млрд доларів. На біржі їй буде присвоєно позначення KMI.

Читайте такожРосія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - FitchПланується, що угоду закриють до кінця поточного року. Вона буде припускати об'єднання активів чотирьох компаній: Kinder Morgan Inc., Kinder Morgan Energy Partners, Kinder Morgan Management, а також El Paso Pipeline Partners. В даний час загальна протяжність належних їм нафто - і газопроводів становить майже 130 тис. км. Транзакція ще повинна дістати схвалення інвесторів і регуляторів.