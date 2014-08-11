Запаси газу в українських сховищах зросли до 15,107 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах із 2 по 8 серпня збільшилися на 0,9% - до 15,107 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може скласти близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд кубометрів. Найперспективнішим маршрутом постачань газу до України є словацький.

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«Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату постачань російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.