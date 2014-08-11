Італійська Saras заморозила співпрацю з "Роснефтью"

Італійська нафтопереробна компанія Saras відклала плани щодо створення спільного підприємства з ВАТ «Роснефть» з продажу нафти і нафтопродуктів через санкції Заходу, передає РІА "Новости" з посиланням на Bloomberg.

«В останні тижні співпрацю з "Роснефтью" було призупинено у зв'язку з політичними подіями», - сказав виконавчий віце-президент та керуючий Saras Даріо Скаффарди. Припинені як переговори щодо створення спільного підприємства, так і інші комерційні проекти.

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