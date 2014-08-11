Рівненська АЕС підключила до мережі блок №1 після ремонту

Рівненська атомна електростанція 10 серпня підключила до енергомережі блок №1, який з 7 серпня перебував у ремонті, говориться в повідомленні прес-служби НАЕК «Енергоатом».

«10 серпня о 15:13 енергоблок №1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту. Триває планове підвищення потужності», - говориться в повідомленні компанії.

Станом на 8:00 11 серпня в роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 2 080 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків і персоналу немає.

Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на РАЕС і прилеглій території не змінювалася і перебуває в межах діючих норм.

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Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт із 2004 року.