Ціна нафти Brent тримається біля позначки $105 за барель

На світових торгах у понеділок, 11 серпня, ціна на нафту еталонної марки Brent тримається біля позначки $105 за барель, опустившись з досягнутого в п'ятницю максимуму тижня, оскільки авіаудари США по ісламістам в Іраку пом'якшили стурбованість з приводу можливого зриву поставок з другого найбільшого виробника нафти в ОПЕК, передає Reuters.

Так, вересневі ф'ючерси на Brent вже знизилися на 4 центи до $104,98 за барель. Ціна на нафту американської марки виросла на 17 центів до $97,82 за барель.

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