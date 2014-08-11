Іран готовий постачати газ до Європи через газопровід Nabucco
Дві європейські країни вже зацікавилися цим.
Іран готовий постачати газ до Європи через газопровід "Набукко" (Nabucco), дві європейські країни вже зацікавилися цим. Про це заявив заступник міністра нафти Ірану з міжнародних відносин Алі Маджеді іранським ЗМІ, передає ІТАР-ТАСС.
За його словами, в той час як Європа має намір диверсифікувати постачання енергоресурсів, Іран зі своїми найбільшими запасами газу в світі може надати Європі газ через "Набукко".
Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, хто зможе транспортувати російський газ до ЄвропиВін додав, що Іран нещодавно відвідали дві делегації з європейських країн, які він не назвав, для того, щоб обговорити можливі маршрути поставок газу. Маджеді вважає, що існують різні маршрути, включаючи постачання через Туреччину, Ірак, Сирію, Кавказ і Чорне море. На його думку, турецький маршрут кращий з представлених.
Читайте такожКличко: зима буде непростою, температуру опалення буде зниженоМаджеді заявив, що газу з родовища "Шах Деніз" в Каспійському морі буде недостатньо для цього газопроводу - видобуток на цьому родовищі складе не більше 8 млрд кубометрів в рік, тоді як потужність газопроводу була заявлена як мінімум в 23 млрд кубометрів в рік. Заступник міністра нафти Ірану зазначив також, що Туреччина висловлювала свою зацікавленість в участі в постачаннях газу з Ірану в Європу.
Крім того, у Ірану є потенціал поставляти газ в Європу в формі зрідженого природного газу (СПГ).
Читайте такожПорошенко розповів до яких компромісів готовий з РосієюNabucco - нереалізований проект магістрального газопроводу протяжністю 3 300 тис. км з Туркменії і Азербайджану в країни ЄС, насамперед Австрію і Німеччину. Прогнозована вартість проекту - 7,9 млрд євро. В консорціумі з будівництва газопроводу взяли участь наступні компанії: OMV Gas GmbH (Австрія), BOTAS (Туреччина) "Булгаргаз" (Болгарія), Transgaz (Румунія).
Підготовка проекту велася з 2002 року. Спочатку будівництво планувалося почати в 2011 році, а завершити до 2014 року, однак реалізація проекту кілька разів відкладалася через проблеми з можливими постачальниками газу. В кінці 2011 року було повідомлено, що терміни запуску проекту зрушили до 2018 року.
В червні 2013 року було оголошено, що проект закритий, а пріоритетним проектом тепер є Трансадріатичний газопровід.