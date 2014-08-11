"Нафтогаз" пропонує європейським клієнтам "Газпрому" купувати газ на кордоні з РФ

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» радить європейським компаніям переглянути свої договори з «Газпромом» на транзит російського газу через територію України у разі схвалення Верховною Радою санкцій щодо Російської Федерації, які можуть торкнутися і транзиту енергоресурсів.

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«Якщо ми не можемо транспортувати газ для «Газпрому», то ми можемо транспортувати його для інших компаній, наприклад, європейських», - сказали УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

Раніше в «Нафтогазі» відзначали, що введення санкцій, які обмежують транзит ресурсів, може обмежити або виключити подальше надання газотранспортних послуг певним контрагентам з боку НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз».

Проте, як пізніше пояснили УНІАН у компанії, «Нафтогаз» пропонує європейським клієнтам «Газпрому» купувати газ на східному кордоні України з Росією, що, швидше за все, зажадає змін у відповідних транзитних договорах.

Україна вже неодноразово пропонувала Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні й підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявляв, що закон про санкції має бути проголосований парламентом у вівторок, 12 серпня.

Довідка УНІАН. Згідно із транзитним контрактом між Україною і Росією «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував цю умову, при цьому обсяги транзиту падають впродовж останніх чотирьох років.

Окрім цього, поставки російського газу до ЄС здійснюються через «Газпром експорт», який торгує ним безпосередньо на західному кордоні України.

У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополісту компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує впродовж кількох років.