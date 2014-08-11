"Лукойл" пішов з України: продано 240 АЗС и 6 нафтобаз

Російська компанія «Лукойл» 11 серпня підписала з маловідомою австрійською компанією AMIC Energy Management GMBH (AMIC) договір про продаж 100% акцій «Лукойл-Україна», що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.

«Очікується, що операція буде завершена після отримання необхідної дозвільної документації від компетентних органів України», - йдеться у повідомленні AMIC.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня «Лукойл» повідомив про досягнення домовленості з AMIC Energy Management GMBH (AMIC) про продаж своєї «дочки» в Україні.

Читайте такожРосійський «Лукойл» продає свої АЗС в Україні австрійцям

Опитані УНІАН експерти і учасники нафтового ринку схиляються до думки, що «Лукойл», прагнучи захистити свої активи від санкцій, укладає угоди, подібні цій. Проте фактичний контроль над підприємствами все одно залишається за «Лукойлом».

Довідка УНІАН. Компанії «Лукойл» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн тонн нафти на рік.