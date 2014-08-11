Заступник міністра економіки Максюта 13 серпня відвідає Москву - джерело

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

«Під час візиту з російськими колегами планується обговорити питання торговельно-економічної співпраці», - сказав співрозмовник агентства і додав, що остаточна програма візиту узгоджується.

За його словами, планується торкнутися питань співпраці в умовах підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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Він наголосив, що це перші переговори за багато місяців на такому рівні між представниками України і РФ.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 12 вересня в Брюсселі відбудуться переговори у форматі Україна – Євросоюз – Росія щодо впливу Угоди про асоціацію на російську економіку.

У червні пройшов перший раунд технічних консультацій між ЄС і Росією щодо Угоди про асоціацію з Україною.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, а повністю документ був підписаний 27 червня.

З 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для постачання українських товарів, а також встановлення квот на такі постачання, що дасть змогу вітчизняним експортерам збільшити постачання на ринки ЄС.