Хмельницька АЕС відключила енергоблок №2

Хмельницька атомна електростанція 12 серпня відключило від енергомережі енергоблок №2 для проведення капітального ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«12 серпня о 3:00 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від мережі для проведення капітального планового ремонту», - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що станом на 12 серпня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС - 49-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 57-а доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 735 МВт, для Рівненської АЕС - 2 565 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 770 МВт, для Хмельницької АЕС - 600 МВт.

Читайте також«Енергоатом» за 4 місяці заощадив близько 120 млн грн на власних закупівлях

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС-у межах норми.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.