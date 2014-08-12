Ціни на нафту обвалилися на тлі ситуації в Іраку

На світових торгах у вівторок, 12 серпня, ціна на нафту еталонної марки Brent знижується третю сесію поспіль - впала до $104 за барель, оскільки політична напруженість у Багдаді не була розцінена як загроза виробництва нафти в країні, передає Reuters.

У понеділок в Іраку був призначений новий прем'єр-міністр - Хайдер Абаді, однак нинішній глава уряду Нурі аль-Малікі відмовився залишити посаду і розмістив силовиків в Багдаді.

Президент Барак Обама заявив, що призначення Абаді - важливий крок для боротьби з ісламістськими бойовиками, які взяли під контроль низку північних регіонів країни.

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Вересневі ф'ючерси на Brent знизилися в ціні на 43 центи до $104,25 за барель. Ціна на нафту американської марки WTI скоротилася на 43 центи до $97,65 за барель.

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