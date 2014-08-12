Ціна імпортного газу для України в липні становила $358,9

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в липні 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 358,94 дол. за тис. кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна газу, який Україна імпортувала в червні 2014 року(середня митна вартість імпортного природного газу), становила 281,63 дол. за тис. кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. «Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за червень 2014 року, яка становить 281,63 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. З 16 червня 2014 року «Газпром» припинив подачу палива для українських споживачів.

Україна майже два місяці імпортує газ виключно з Європи за польським і угорським маршрутами. Чекає з вересня відкриття словацького маршруту.